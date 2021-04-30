В Лос-Анджелесе арестовали пятерых подозреваемых в похищении собак Леди Гаги

Полиция Лос-Анджелеса арестовала пять человек по делу о похищении собак певицы Леги Гаги со стрельбой. Напомним, 24 февраля на помощника звезды, который выгуливал троих ее французских бульдогов напали злоумышленники. Они подъехали на автомобиле и стали угрожать оружием, а когда мужчина отказался отдавать песиков, то получил несколько огнестрельных ранений. К счастью, он остался жив, а одной из собак удалось сбежать. Позже двух других местная жительница нашла в переулке.

29 апреля копы арестовали пятерых подозреваемых, предварительно замешанных в этом преступлении, передает издание TMZ. Троим из них — Джеймсу Ховарду Джексону, Джейлин Кейшон Уайт и Лафайету Шону Уэйли — предъявлены обвинения в заговоре с целью грабежа, грабеже и в покушении на убийство. Первому также придется ответить за два огнестрельных ранения у пострадавшего.

Еще два человека проходят по делу как соучастники — это отец одной из нападавших Гарольд Уайт и его знакомая Дженнифер Макбрайд. По версии правоохранителей, первый нанял вторую, чтобы она вернула собак и потребовала вознаграждение. К слову, Леди Гага обещала за возврат своих питомцев аж полмиллиона долларов.

По данным полиции, все, кроме последней женщины, состоят в местной банде, которая занимается похищениями дорогостоящих домашних животных. Стражи порядка не поверили в версию Макбрайд, якобы нашедшей собак на улице, и через нее вышли на похитителей. Выкуп от известной певицы никому не достался.

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