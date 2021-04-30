Умерла мама Аниты Цой

Об этом артистка сообщила в своем микроблоге.

Анита Цой сообщила в своем Instagram грустную новость. Умерла ее мама — Элоиза Санхымовна. Причину смерти артистка не назвала, опубликовала лишь архивные кадры в черно-белом цвете. Женщине было 76 лет. Подписчики и коллеги поспешили выразить Аните свои соболезнования.

«Мои соболезнования и светлая память», — написал Игорь Николаев. «Анита! Мои глубочайшие соболезнования!» — написала Эмма Салимова.

Фанаты также опубликовали слова поддержки.

«Держитесь, дорогая! Сил, пережить это горе», — писали пользователи Сети.

Напомним, что некоторое время назад у Цой умер и отец. У них были сложные отношения и Анита даже некоторое время не знала об этом.

Смотрите также: