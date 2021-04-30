«Жить на содержании и ничего не делать»: Милана Тюльпанова объяснила, почему не считает Алису Казьмину жертвой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова — Милана Тюльпанова — заявила, что экс-избранница Андрея Аршавина специально вызывает жалость к себе. Таким способом знаменитость пытается сохранить загородный дом от бывшего мужа.

Напомним, ранее Алиса Казьмина призналась, что стала жертвой пластической хирургии. Модель рассказала, что стесняется появляться в общественных местах без маски на лице. По словам экс-избранницы Аршавина, у нее серьезно деформировался нос. Алиса перестала делать селфи или прикрывает на них лицо.

Однако модель Милана Тюльпанова уверена, что Казьмина специально привлекает внимание к своей персоне. Знаменитость считает причиной постоянных жалоб Казьминой коттедж, в котором сейчас проживает Алиса с детьми. Выяснилось, что по документам загородный дом принадлежит матери Аршавина.

Казьмина боится, что бывший муж отберет у нее жилье. Об этом Тюльпанова заявила в эфире передачи «Прямой эфир»:

«У Алисы есть мечта — жить на содержании и ничего не делать! Все ее беды в жизни от безделья, лени и использования других в личных целях!».

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