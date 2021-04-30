«Не боюсь порицания»: Проклова после откровений на шоу заявила об «освобождении от тяжести»

Актриса Елена Проклова, которая несколько дней назад рассказала о приставаниях к своей персоне в юности известного актера, заявила, что каждый человек имеет право либо соглашаться с ней, либо нет. По ее словам, единого мнения в таких вопросах быть не может.

В то же время актриса призвала задуматься всех над ее словами. По ее мнению, она знала, что у кого-то ее высказывания вызовут гнев и непонимание. Она не собирается никого осуждать.

«Не боюсь общественного порицания. Оно меня не шокирует. И не ранит нисколько. И потом, в чем меня можно порицать? Ведь для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа».

Елена Проклова

Напомним, что Елена Проклова на программе «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ, заявила о приставаниях к ней в пятнадцатилетнем возрасте некоего известного актера. Фамилию она называть не стала, но все догадались, что речь идет об Олеге Табакове. Он, как известно, ушел из жизни несколько лет назад и ответить Елене Прокловой уже не может. Звезда, по ее уверению, два года терпела ласки актера и не сопротивлялась, потому что хотела узнать, что такое «взрослая жизнь», сообщает «Комсомольская правда».

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