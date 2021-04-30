«Была в него влюблена»: Проклова рассказала, почему в юности два года терпела приставания именитого артиста

Актриса Елена Проклова, которая в пятнадцатилетнем возрасте столкнулась с абьюзом со стороны знаменитости, объяснила, почему два года терпела ласки некоего, как она выражается, «известного актера». Его имя в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она так и не назвала. Как отметила актриса, дело вовсе не в боязни.

«Я была в него влюблена. Вы поймите, 15 лет — это такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме… Вот это ужасно». Елена Проклова

Как отметила Елена Проклова, в 15 лет она ничего не знала об интимных отношениях. Тогда у подростков не было Интернета, где они могли найти ответы на многие вопросы, как это происходит сейчас. При этом она отметила, что этот «уважаемый человек» был настолько в авторитете для нее, что ей даже мысли не приходили в голову, «что это может быть чем-то плохим». Однако уже тогда она испытала ужас, что «взрослая жизнь» именно такая, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что откровения Елены Прокловой произвели несколько дней назад эффект разорвавшейся бомбы. Одни звезды и обыватели актрису стали осуждать, другие наоборот — поддерживать. Кстати, в программе она так и не озвучила имя «любовника», который не давал ей спокойной жизни. Хотя все догадались, что речь идет об актере и режиссере Олеге Табакове, который тогда был уже женат.

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