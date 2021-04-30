«Хочется уберечь девочек от Средневековья»: Проклова объяснила, почему пришла к Кудрявцевой на шоу

По словам актрисы, она понимала, что ее слова вызовут двойную реакцию в обществе.

Актриса Елена Проклова объяснила, почему решилась прийти на программу «Секрет на миллион» на канале НТВ к Лере Кудрявцевой и рассказать о домогательствах к ней известного актера много лет назад. В тот момент актрисе, напомним, было всего 15 лет.

По словам Прокловой, она прекрасно понимала, что ее слова вызовут двойную реакцию. Причем, как заверила актриса, она как раз и ждала такой отклик в обществе. Ее в данном случае прежде всего волнует, как отнесутся к этой проблеме окружающие.

«Когда представишь, что в эту минуту где-то в темном лесу или в подъезде происходит вот это — то, о чем я говорила в передаче, хочется уберечь молоденьких девочек от этого Средневековья. В моем возрасте начинаешь думать уже не о себе, не о том, что о тебе скажут люди, а о том, как помочь кому-то еще». Елена Проклова

Напомним, что слова Елены Прокловой вызвали широкий общественный резонанс в обществе. Одни упрекали актрису, что она спустя столько лет решилась на откровения, о которых можно говорить только в храме при священнике. Другие считали, что о таком как раз надо рассказывать, чтобы уберечь от абьюза других.

Добавим, что Елена Проклова так и не сказала имя человека, который ее домогался. Однако все поняли, что речь шла об актере и режиссере Олеге Табакове.

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