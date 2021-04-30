«Стильный образ»: Нетребко предстала в широкополой шляпке и двубортном голубом тренче

Звезда оперы Анна Нетребко спустя несколько месяцев локдауна готовится выступить в Милане. Дива уже отрепетировала свои партии, и местные поклонники в нетерпении ждут встречи с любимицей.

По доброй традиции Нетребко в свободное от творчества время старается много гулять и посещать достопримечательности. И отправилась побродить по опустевшим без туристов улицам столицы итальянской моды. Для прогулки звезда выбрала элегантный и женственный образ, который оценила стилист Анжелика Галустян.

«На Анне мы видим правильного кроя пальто небесно-голубого оттенка классического фасона, черные брюки прямого кроя, ворот блузки, которую целиком мы, увы, не можем разглядеть под верхней одеждой, и кроссовки в стиле спорт-шик, сделанные по типу ботинок без шнурков. Завершают образ белая сумка формы «ведро» и элегантная шляпка. Это актуальный и стильный образ, соответствующий статусу и возрасту Анны, очень комфортный для весны», — заметила эксперт.

Анна Нетребко пристальное внимание уделяет деталям. И этот образ не стал исключением. Причем все продумано до мелочей.

«Двухцветная шляпа прекрасна, и она интересно перекликается с сумкой. Очень классное стилистическое решение. Обувь в данном комплекте играет самостоятельную роль, не поддерживает аксессуарный ряд. Она сливается по цвету с брюками, что визуально увеличивает рост и вытягивает ножки. Причем добиться такого эффекта не мешает обувь на низком ходу (мы видим лишь небольшую, грубую платформу, никаких каблуков). Отличный образ!» — подметила Анжелика Галустян.

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — два года.