«Мы все-таки девочки»: Сотникова объяснила, почему фигуристки не выступают в черных коньках

Фигуристка Аделина Сотникова ответила в Instagram на вопросы своих подписчиков. Одни из пользователей спросил, обязательно ли одиночницам кататься в белых или светлых коньках.

«У кого-то белые коньки, у кого-то бежевые. Черные коньки только у мальчиков, а мы все-таки девочки. Все должно быть всегда красиво». Аделина Сотникова

Также фигуристка прокомментировала возможность своего возвращения на лед в случае поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Об этом очень много говорят в последний год всевозможные эксперты. Она призналась, что очень сильно скучает по соревнованиям и ей хочется снова испытать эти эмоции борьбы на льду. «Но я выбрала новый путь в своей жизни. Жизнь продолжается», — заявила она.

Напомним, что Аделина Сотникова завершила карьеру в 2020 году из-за травм на позвоночнике. Она сейчас пробует себя на тренерском мостике. Звезда занимается с подрастающим поколением. В Москве у нее работает свою школа фигурного катания.

Смотрите также: