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«Передал привет Миронову»: Петров упал на красной дорожке на закрытии ММКФ

Актер красиво потроллил сам себя в соцсетях.

«Передал привет Миронову»: Петров упал на красной дорожке на закрытии ММКФ
Александр Петров. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Петров в Instagram поделился забавным видео с закрытия Московского международного кинофестиваля, на котором он был одним из главных действующих лиц. На кадрах он идет по красной дорожке, но в какой-то момент поскальзывается и падает. При этом актер быстро встает и начинает позировать фотографам, смеясь над собой.

«Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности. На закрытии ММКФ».

Александр Петров

«Точно. Очень похоже на «Черт побери» из «Бриллиантовой руки», «Я, когда пытаюсь быть на пафосе, но получается как обычно», «Когда упал, то главное встать. Надо было еще шпагат сделать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году Московский международный кинофестиваль для Александра Петрова был особенным. В рамках основного конкурса состоялась премьера фильма Елены Попович «Человек божий». Данная лента стала для Петрова первым англоязычным проектом, в котором он принял участие.

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Александр ПетровАндрей МироновММКФ-2021Новости googleФильм "Бриллиантовая рука"