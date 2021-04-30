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«Как чудесно!»: звезда «Ворониных», Михайловская и Казанова поздравили Арзамасову с беременностью

Актриса из ситкома «Папины дочки» рассекретила свое интересное положение.

«Как чудесно!»: звезда «Ворониных», Михайловская и Казанова поздравили Арзамасову с беременностью
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

Лиза Арзамасова перестала скрывать свое интересное положение. На свежих домашних кадрах с мужем постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом она предстала на кухне. При этом актриса из ситкома «Папины дочки» блеснула округлившимся животиком. По словам Лизы, они с мужем не хотели, чтобы о ее беременности все узнали от наблюдательных поклонников. Поэтому пара сама сообщила эту радостную новость — в обозримом будущем они станут родителями.

При этом у Ильи Авербуха есть старший сын Мартин от Ирины Лобачевой. Этот малыш станет для хореографа ледовых мюзиклов вторым ребенком, а для Лизы — первым. Будущую мамочку поздравляют близкие друзья и поклонники.

«Лиза, как я рада за вас! Поздравляю», — отметила звезда «Молодежки» Анна Михайловская.

«Как же я рада за вас и с вами!! Обнимаю вас! Поздравляю», — вторит актрисе Сати Казанова.

«Лиза, я так счастлива за вас! Чудесные!» — добавила звезда «Деффчонок» Анастасия Денисова.

«Поздравляю, Лизочка! Как чудесно», — обратилась к будущей мамочке актриса из сериала «Воронины» Екатерина Волкова.

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