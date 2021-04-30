Пугачева рискует второй год подряд в Instagram не поздравить Киркорова с днем рождения

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева рискует уже второй год подряд в Instagram не поздравить своего четвертого мужа поп-короля Филиппа Киркорова с днем рождения. Последний раз она посвящала ему теплые слова 30 апреля 2019 года. Тогда Примадонна не без долги ехидства, намекая на известное шоу поп-короля, писала: «С днем рождения, дружище! Будь здоров, счастлив и якай как можно дольше».

В 2020 году яркая исполнительница проигнорировала день рождения Филиппа Киркорова. Записей, посвященных ему, на ее страничке так и не появилось. В этом году звезда пока также безмолвствует.

Напомним, что в светской тусовке уже давно ходят слухи о ссоре бывших супругов. Что они точно не поделили – никто не знает. Сам Киркоров, когда ему журналисты задают подобный вопрос, старается побыстрее уйти восвояси. Подобные слухи о вражде он называет глупостями, хотя факты все-таки говорят об обратном.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год. Позже они на протяжении долгих лет очень тепло общались.

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