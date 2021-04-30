«Ну, наконец-то!»: Навка не смогла сдержать эмоций, узнав о беременности Арзамасовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду не стала скрывать, что очень рада за постановщика ледовых мюзиклов Илью Авербуха.

Татьяна Навка одной из первых поздравила Лизу Арзамасову и Илью Авербуха с будущим пополнением в семье. Олимпийская чемпионка в танцах на льду сразу же оставила комментарий под свежим постом хореографа в Instagram. Илья Изяславич объявил о беременности жены, чем порадовал не только близких друзей, но и поклонников.

Такого поворота событий мало кто ожидал. Ведь они совсем недавно сыграли тайную свадьбу. На росписи в ЗАГСе присутствовали только самые близкие. Позже Лиза сама рассекретила торжество, признавшись жениху в чувствах. Также Арзамасова поступила и с беременностью. Она решила опередить наблюдательных подписчиков и показаться во всей красе с округлившимся животиком. Свое интересное положение Лиза скрывала несколько месяцев.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели!! Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — отметила Лиза.

«Ну, наконец-то!! Илья, очень рада за вас! Поздравляю», — не смогла сдержать эмоций Татьяна.

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