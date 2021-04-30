Животик уже не скрыть: 26-летняя Арзамасова в свободном джемпере похвасталась изменениями в фигуре

На личной страничке микроблога Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками радостной новостью — она станет мамой. Для актрисы из ситкома «Папины дочки» этот малыш будет первым, а у ее мужа постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха уже есть сын Мартин от Ирины Лобачевой. Примечательно, что юноша прекрасно ладит с молодой мачехой. Лиза на целых 22 года младше Авербуха. Но это не помешало им построить гармоничные и прочные отношения.

Не так давно пара сыграла свадьбу. И тогда, поздравляя молодоженов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, желал влюбленным не затягивать с родительством. Фигурист был уверен, что следующей остановкой после ЗАГСа в жизни супругов станет роддом и не ошибся.

Арзамасова во всю принимает поздравления от коллег и друзей. На кухне в объятиях Авербуха Лиза позировала в свободном сером джемпере, но даже такой наряд не смог скрыть заметно округлившийся животик Елизаветы, которая прямо-таки светилась от счастья рядом с мужем.

Лиза показала изменения в фигуре, дав понять, что беременность отразилась только на животике, сама актриса ничуть не поправилась. Пол будущего малыша Арзамасова с мужем от поклонников пока скрывают.

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