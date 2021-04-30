«Делимся нашей радостью сами»: Лиза Арзамасова на кадрах с Ильей Авербухом рассекретила беременность

Звезда «Папиных дочек» — 26-летняя Лиза Арзамасова — ждет первенца! Отец будущего малыша — постановщик ледовых шоу Илья Авербух. На личной страничке в Instagram будущая мамочка поделилась редкими домашними кадрами, представ в объятиях новоиспеченного мужа, не так давно пара сыграла свадьбу.

И вот молодожены объявили о пополнении. Теперь у старшего сына Ильи от Ирины Лобачевой, Мартина, появится братик или сестричка от молодой мачехи. Лиза на 22 года младше Авербуха, которому в декабре исполнилось 47 лет. Но, несмотря на это, пара очень и очень счастлива.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели!! Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — отметила Лиза, показав заметно округлившийся животик.

Ранее олимпийский фигурист Алексей Ягудин, узнав о свадьбе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха, подметил, что следующей остановкой пары после ЗАГСа должен стать роддом. И именно этим советам, судя по всему, последовали молодожены. Для Лизы этот малыш станет первым, а для ее мужа — вторым.

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