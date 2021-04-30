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«Ничего не меняется»: Евгения Медведева назвала актера, в которого уже много лет влюблена

Как отметила фигуристка, она без ума от сериала «Флэш».

«Ничего не меняется»: Евгения Медведева назвала актера, в которого уже много лет влюблена
Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Серебряный призер олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде Евгения Медведева в интервью для канала «Матч ТВ» призналась, что влюблена в главного героя сериала «Флэш», американского актера 31-летнего Гранта Гастина. При этом она отметила, что любовь с годами к этой звезде у нее не проходит.

«Все так же. Ничего не меняется», — заявила Евгения Медведева.

Также фигуристка отметила, что в ближайшем будущем не собирается сниматься для мужских журналов. Это, как она выразилась, на нее совсем не похоже и это не тот стиль, которого она придерживается. В то же время она не осуждает тех, кто для таких журналов снимается.

Напомним, что после Олимпиады в корейском Пхенчхане в 2018 году Евгения Медведева приняла решение уехать в Канаду к тренеру Брайану Орсеру. Под его руководством за два года она успехов не добилась. В сентябре 2020 года фигуристка вернулась в группу к Этери Тутберидзе, своей прежней наставнице.

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Брайан ОрсерГрант ГастинЕвгения МедведеваСериал "Флэш"Этери Тутберидзе