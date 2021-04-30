«Чего тут переживать и расстраиваться?»: Лещенко заговорил об отсутствии у них с женой детей

Как отметил музыкант, он сразу понял, что эту проблему они с супругой смогут преодолеть.

Певец Лев Лещенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что они с женой Ириной очень хотели завести в свое время детей, но у них, к сожалению, ничего не получилось. Переживать сегодня об этом артист не намерен.

«Мы предпринимали усилия какие-то. Но тогда это было достаточно неорганизованно. Достаточно в примитивных формах существовало. Мы пытались сделать репродукцию, но не получалось». Лев Лещенко

Как отметил певец, со временем он просто смирился. «Тогда я понимал, что это проблема, которую мы должны вместе преодолеть. И мы ее преодолели. И я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более, что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?» — заметил он.

Напомним, что Лев Лещенко с женой Ириной вместе с 1978 года. Наследников у этой пары нет.

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