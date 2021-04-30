«В тренде сезона»: Нетребко в плаще цвета «гоголь-моголь» похулиганила на прогулке в Милане

Звезда мировой оперы сочетала оттенок, как и рекомендовал историк моды Васильев, с черным нарядом.

Наступившая весна привнесла в сезон множество освежающих и легких оттенков. Они не только заполонили собой мировые подиумы на показах, но и быстро обосновались в гардеробах модниц. Один из трендовых — это цвет «гоголь-моголь», или выбеленный желтый, который еще называют цветом омлета. О нем ранее рассказывал историк моды Александр Васильев в программе «Модный приговор».

«Этот оттенок в тренде сезона, а в сочетании с черным он достигает определенного баланса», — рекомендовал присмотреться к оттенку и его «компаньонам» Васильев.

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Одна из знаменитых модниц Анна Нетребко уже вписала в свой гардероб этот оттенок. Звезда обожает выглядеть ярко, и на этот раз выгуляла на прогулку по Вене плащ цвета «гоголь-моголь» в сочетании с черным нарядом, как и советовал Васильев.

Нетребко в какой-то момент, видимо, заскучала на прогулке и решила «похулиганить». Оперная дива выкинула высоко вверх одну ногу, будто показывая прием из каратэ, и не постеснялась поделиться фотографией с подписчиками микроблога.

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