«Я всегда любил и старался не врать»: Резо Гигинеишвили тепло заговорил о бывших женах

Режиссер Резо Гигинеишвили в Instagram оставил трогательный пост, который посвятил своей покойной матери — Ирине Цикоридзе. Она виртуозно играла на скрипке и приучала сына к искусству. При этом в послании он упомянул и двух из трех своих бывших жен — актрису Надежду Михалкову и светскую львицу Надежду Оболенцеву.

Как отметил Гигинеишвили, его мать очень любила Михалкову. Но у них не получилось сохранить брак, хотя для него нет роднее, чем она человека на расстоянии.

«Мам, потом я женился еще. Многие обвиняют и думают, что я легкомысленный. Но я всегда любил и старался не врать. Мам, я снял картины, кому-то нравится, кому-то нет. Живу просто, как ты, кого люблю — люблю, не завидуя. И вообще спасибо, что ты меня воспитала свободным». Резо Гигинеишвили

Напомним, что первой женой Резо Гигинеишвили была певица Анастасия Кочеткова. Она подарила ему дочь Машу. Второй супругой режиссера стала дочь Никиты Михалкова, Надежда. В этом браке родились двое детей: дочь Нина и сын Иван. В третий раз Резо Гигинеишвили женился на светской львице Надежде Оболенцевой. Союз не продержался и года. Детей в этом браке не родилось.

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