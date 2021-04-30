«Я всегда любил и старался не врать»: Резо Гигинеишвили тепло заговорил о бывших женах

Режиссер Резо Гигинеишвили в Instagram оставил трогательный пост, который посвятил своей покойной матери — Ирине Цикоридзе. Она виртуозно играла на скрипке и приучала сына к искусству. При этом в послании он упомянул и двух из трех своих бывших жен — актрису Надежду Михалкову и светскую львицу Надежду Оболенцеву.
Как отметил Гигинеишвили, его мать очень любила Михалкову. Но у них не получилось сохранить брак, хотя для него нет роднее, чем она человека на расстоянии.
«Мам, потом я женился еще. Многие обвиняют и думают, что я легкомысленный. Но я всегда любил и старался не врать. Мам, я снял картины, кому-то нравится, кому-то нет. Живу просто, как ты, кого люблю — люблю, не завидуя. И вообще спасибо, что ты меня воспитала свободным».
Напомним, что первой женой Резо Гигинеишвили была певица Анастасия Кочеткова. Она подарила ему дочь Машу. Второй супругой режиссера стала дочь Никиты Михалкова, Надежда. В этом браке родились двое детей: дочь Нина и сын Иван. В третий раз Резо Гигинеишвили женился на светской львице Надежде Оболенцевой. Союз не продержался и года. Детей в этом браке не родилось.