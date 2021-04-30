«Все-таки я не актриса, а певица»: победительница шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова поведала о закулисье проекта

На Первом канале завершился новый сезон музыкального шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Победительницей проекта стала певица Анастасия Спиридонова. Она буквально на два балла обошла свою оппонентку Анастасию Макееву.

О том, как шаг за шагом звезда приближалась к победе, она рассказала в проекте «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. Это авторский еженедельный видеоформат интервью, где селебрити из первых уст дают поклонникам ответы на самые популярные вопросы.

Анастасия Спиридонова призналась, что на участие в «Точь-в-точь» согласилась не сразу. Она очень боялась, что «облажается» и окажется на последнем месте.

«Но вместе с тем было невероятно интересно — клеить все эти маски, губы, подбородок», — рассказала артистка.

При подготовке каждого номера Анастасия смотрела множество выступлений своих героев. «Как они выходят на сцену, дают интервью, это казалось интересным», — продолжила певица.

«Поначалу на победу, конечно, не рассчитывала. И когда стало получаться и до финала оставалось две-три программы, меня охватил азарт. Я вдруг поняла, что могу победить. Но все-таки я не актриса, а певица. И надеюсь, что этот проект обратит внимание на мое творчество. Это главное», — подчеркнула Спиридонова.

Напомним, Анастасия Спиридонова прославилась благодаря участие в шоу «Голос» в 2012 году. Ее наставником тогда был Леонид Агутин, и девушка дошла до финала.

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