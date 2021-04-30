«Немножко разошлись в творческом плане»: Лещенко объяснил, почему развелся с Абдаловой

Артист Лев Лещенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся с первой женой — певицей и актрисой Аллой Абдаловой.

«Мы познакомились в институте. Я был на третьем курсе, а она на пятом. Позже расписались. Мы до 1976 года жили в браке. Она работала в оркестре Утесова. Я в Театре оперетты. Потом ушел в «Росконцерт». Как бы мы немножко разошлись в творческом плане. Я был на гастролях. Встречались мы эпизодически. Институтский такой брак. Наверное, это была любовь. Но как говорил мой педагог по вокалу: «Никогда не женитесь на своих однокурсниках».

Лев Лещенко

По словам Лещенко, их союзу не суждено было быть вечным. «Творческие люди живут самостоятельной жизнью. Возможно, поэтому я был внутреннее готов, что брак будет недолговечным. Я благодарен ей, что она ни одного плохого слова про меня не сказала. Я ушел из дома спокойно. Оставил все, что у меня было. Я предлагал ей помощь. Она гордый человек. Ничего не взяла. Мои воспоминания о ней благостные и благородные», — заметил Лещенко.

Напомним, что Лев Лещенко и Алла Абдалова были в браке десять лет. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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