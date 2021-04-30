Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему архивные выпуски шоу не покажут по СТС

Директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил, почему архивные выпуски проекта не появятся в ближайшее время на канале СТС. По его словам, не удалось договориться о правах на показ с бывшим директором Сергеем Нетиевским.

По словам Орлова, встреча с Нетиевским у него состоялась примерно месяц назад. Все шло позитивно в сторону согласия объединения прав на программы, но в итоге шоумен занял непримиримую позицию.

«Он потребовал себе ровно столько же, сколько в сумме получит вся остальная команда. Конечно, на такое предложение мы ответили отказом». Евгений Орлов

Между тем сам Нетиевский подтвердил, что переговоры действительно были. Орлов, как заметил шоумен, предложил продюсерам всего 20 или 30 процентов от возможной сделки. Его команду такой поворот дел не устроил. Нетиевский посетовал, что больше всего в этом конфликте страдает зритель. Он не увидит 73 старых выпуска. Они в данный момент заблокированы на YouTube, и их нет в сетке на СТС, сообщает Ura.ru.

Напомним, что конфликт Сергея Нетиевского с нынешним руководством шоу длится уже шестой год. Стороны воюют за интеллектуальную собственность, и пока никто не идет на уступки. В судах же победы одерживает то одна, то другая сторона. Судебным процессам пока не видно конца и края.

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