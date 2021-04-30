Сказка на Неве: Бузова на яхте запечатлелась на фоне разведенных мостов

Певица всю ночь развлекалась на дне рождения своего приятеля.

Поющая телеведущая Ольга Бузова решила провести несколько дней в родном Санкт-Петербурге. Девушка прибыла в город вместе с пиар-директором, у которого как раз был день рождения, и с удовольствием повеселилась на празднике, который организовал именинник.

Среди развлечений вечера – ночная прогулка на яхте по Неве. Сезон навигации по рекам и каналам Петербурга уже открыт почти месяц, и жители и гости города ежедневно могут наблюдать за красотой процессе разведения мостов на главной водной артерии Северной столицы. И Бузова смогла тоже освежить в памяти, как это бывает.

Телеведущая позировала на фоне освещенной набережной и разведенного над Невой моста. Она поделилась снимком с подписчиками в микроблоге.

«Люби меня, как я тебя, мой город!» — подписала снимок певица.

Фолловеры в комментариях дали обратную связь. На многих из них фото произвело яркое впечатление: «Крутая», «Очень красиво!», «Вот это вид, красота какая», «Красивый город, и ты красивая», «Это самая крутая фотка в твоей жизни я тебе клянусь», «Город и правда волшебный», «Боже, как красиво!»

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