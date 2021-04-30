«Красота необыкновенная!»: Навка похвасталась пасхальным подарком

Приближающаяся православная Пасха, которая для верующих является одним из самых главных праздников, — повод не только встретиться с родными и близкими, друзьями и подругами. Это еще и время подарков. И фигуристка Татьяна Навка уже начала получать тематические презенты.
Олимпийская чемпионка в Stories поделилась видеокадрами распаковки подарка, который ей преподнесла подруга. Она достала из холщового мешочка хрустальное яйцо.
«Какая красота! Яна, спасибо тебе большое, такая красота необыкновенная!» — порадовалась Навка.
Размером хрустальное яйцо оказалось подобно куриному. Алмазные грани сувенира переливались бриллиантовым блеском на ладони фигуристки.