«Дико популярный»: Кудрявцева после советов Хромченко поддержала тренд на костюмы-тройки

Признанный эксперт моды Эвелина Хромченко помогает миллионам женщин знать если не все, то самое главное о трендах сезона. Она регулярно рассказывает телезрительницам программы «Модный приговор», что сейчас актуально, а от чего лучше избавиться. И недавно в эфире передачи фэшн-критик объяснила, как носить костюм-тройку. Потому что без него в этом сезоне не обойтись.

«Дико популярный», — подчеркнула ранее Хромченко и показала при помощи моделей, как можно обыгрывать комплект.

После советов фэшн-эксперта телеведущая Лера Кудрявцева появилась на людях в жакете и жилетке, правда, от разных костюмов. Тем не менее это еще один из множества возможных вариантов, как обыграть этот строгий, на первый взгляд, элемент гардероба — жилетку от тройки.

К тому же Кудрявцева поддержала в образе еще один тренд — на многослойность. Под жилетку она надела белую рубашку, которая под длине даже превзошла жакет.

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