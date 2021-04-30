«В первую очередь пригласила»: Асмус объяснила, почему Харламова не было на ее 33-летии

Актриса Кристина Асмус в Instagram объяснила, почему бывшего мужа, юмориста Гарика Харламова, не было на ее 33-летии.

Один из подписчиков задал звезде прямой вопрос: «Кристин, а почему Гарика не пригласили?»

«Под каждым постом отвечаю на этот вопрос. В первую очередь пригласила. Но Гарик лежал с температурой». Кристина Асмус

Как отметила Кристина Асмус, изначально она вообще не планировала отмечать день рождения, но ее пиарщику написали подруги актрисы. В итоге, как она выразилась, получилась крышесносная вечеринка, о которой она до сих пор вспоминает, хотя прошло уже больше двух недель. Она получает восторженные отзывы от друзей.

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Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в прошлом году. У них есть общая дочь Анастасия, ради которой они поддерживают связь. Актриса не раз уже отмечала, что сейчас отношения с бывшим мужем у нее непростые. Он держит обиду на нее, что она решила с ним развестись.

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