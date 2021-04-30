«Не сбудется никогда»: Кудрявцева назвала человека, с которым мечтает сделать «Секрет на миллион»

По словам телеведущей, она уже много лет живет с этой мыслью.

Телеведущая Лера Кудрявцева в шоу «Лучше – правду!» с Суреном Каграмановым рассказала, с кем она мечтает сделать программу «Секрет на миллион», которая уже много лет с успехом идет на канале НТВ.

«Я всегда это говорю. И я это говорю, не потому что вру. Я реально не вру. С Путиным». Лера Кудрявцева

Как отметила Лера Кудрявцева, она живет с этой мыслью уже не один год. «Я понимаю, что это какая-то мечта. Понятно, что она не сбудется никогда. С Путиным. И причем не о политике хочу с ним поговорить. О жизни. Спросить, к примеру, что на завтрак ели. Из этой серии», — заявила Лера Кудрявцева.

Шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ имеет очень хорошие рейтинги. В эфир программы приходят звезды шоу-бизнеса, которые рассказывают много интересных фактов из своей жизни. Порой уже после эфиров обнародованные данные широко обсуждаются журналистами в СМИ и фанатами звезд.

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