«Вот так я люблю театр»: Барановская в белом пальто-рубашке появилась в московском метро

Телеведущая вынуждена была спуститься в подземку из-за экономии времени.

Накануне певица Клава Кока впервые за три года прокатилась на метро. Девушка призналась, что это была вынужденная поездка, а не какое-то развлечение: город в пробках, а она побоялась опоздать на рейс во Владивосток.

Вслед за Кокой в метро спустилась телеведущая Юлия Барановская. Звезда экрана так поступила из-за экономии времени.

«Мы в масках, соблюдаем дистанцию», — подчеркнула звезда. И объяснила: «Это вот так я люблю театр. Чтобы не опоздать в театр, приходится ездить».

Телеведущая выглядела по-вечернему стильно: укладка, украшения и клатч на цепочке через плечо, а также белоснежное пальто-рубашка, которое выделяло красотку на фоне толпы.

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