«Меня подбесил небрежный разговор Вали»: Кудрявцева раскрыла суть своих претензий к Карнавал

Телеведущая Лера Кудрявцева в шоу «Лучше – правду!» с Суреном Каграмановым раскрыла суть своих претензий к популярной блогерше и певице Вале Карнавал.

«У меня взрослый сын. Я думала, что с полпинка буду его понимать. И тут стало ясно, что нифига. Вот на примере этой истории с Карнавал и Долиной. Я — другое поколение. В этом не надо меня упрекать. Просто воспитана по-другому. Я очень люблю молодых. Приветствую многие вещи, но они другие люди». Лера Кудрявцева

Как отметила Кудрявцева, в конфликте Карнавал и Долиной она на стороне последней. «Меня подбесил небрежный разговор Вали. Долиной все простительно. Она имеет право так разговаривать. Она — Долина! Есть поступки, а есть заслуги. Не надо судить людей по количеству подписчиков. Кто такая Долина и кто Карнавал? Долина в другой категории. Валя Карнавал — красивая девочка. Возможно, в чем-то талантлива. Мы не знакомы просто. Но Долина — звезда мирового уровня. Народная артистка. Она педагог. Есть заслуги, перед которыми надо разговаривать с большим почтением. Меня задело только вот это», — пояснила телеведущая.

Напомним, что конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал разгорелся на шоу «Музыкалити» Максима Галкина. Девятнадцатилетняя звезда «ТикТока» небрежно разговаривала с яркой исполнительницей.

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