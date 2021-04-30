«День-катастрофа»: Подольская рассказала, как шестимесячный сынок перенес перелет и акклиматизацию

Многие знаменитости на майские праздники устроили себе полноценный отпуск. И среди улетевших в теплые края – семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Они впервые расширенным составом отправились на Мальдивы – сейчас их младшему сыночку Ване полгодика, и это его первое в жизни путешествие.

Молодую маму подписчики завалили вопросами про перелет и адаптацию. Как именно перенес это все шестимесячный малыш, Подольская рассказала в stories микроблога после того, как они с ребенком полноценно акклиматизировались

«Перелет он перенес хорошо в целом. Я еще кормлю активно, поэтому это и спасло. Можно сказать, что Ваня перелет перенес замечательно, а я почти не спала, но я была готова к этому и особо не расстроилась», — рассказала звезда.

Однако, расслабляться было рано. «Я упустила одну вещь: дети проходят акклиматизацию. Он никогда не испытывал такой жары, поэтому первый день это просто был день-катастрофа. Он все время капризничал, мы выбились из графика со сном», — призналась Наталья.

Напомним, второй ребенок в семье Преснякова и Подольской появился осенью прошлого года. также звезды воспитывают пятилетнего Артемия, которому вот-вот исполнится шесть лет.

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