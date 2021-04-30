«Ждала какой-то подвох»: звезда шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова – про блат на «Голосе»

Еженедельно на портале Teleprogramma.pro выходит авторский проект «Загугли звезду», где знаменитости в видеоформате отвечают лично на вопросы, которые обычно ищут в Сети поклонники. На этот раз в гостях — Анастасия Спиридонова, победительница шоу «Точь-в-точь» на Первом канале, финал которого состоялся на днях.

Звезда перевоплощений за свою актерскую и певческую карьеру принимала участие во множестве проектов. В некоторых даже ей удавалось дойти до финала. В интервью Анастасия рассказала про свой опыт на «Голосе» в 2012 году, наставником у нее тогда был Леонид Агутин. Она опровергла слухи о том, что на вокальном телеконкурсе побеждают только блат и связи, хотя и не скрывает, что раньше тоже так считала.

«Во время участия в проекте я думала, что, как я, девочка из простой семьи, попала сюда, ждала какой-то подвох. Но в итоге все-таки дошла до финала. Это было невероятно», — призналась артистка.

В последнем сезоне шоу «Точь-в-точь» Спиридонова заняла первое место после подсчета, обойдя на два балла Анастасию Макееву. В активе звезды также победа в первом сезоне шоу «Три аккорда».

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