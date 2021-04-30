10 лет со дня свадьбы Уильяма и Кейт: как живут королевичи
Видео
Три упражнения для массажа лица, чтобы убрать мешки под глазами
Видео

«Самый неугомонный»: Пригожин оригинально поздравил Киркорова с днем рождения

30 апреля Филипп Бедросович празднует 54-летие.

«Самый неугомонный»: Пригожин оригинально поздравил Киркорова с днем рождения
Филипп Киркоров. Фото: Global look press

Череда звездных дней рождения в апреле продолжается именинами Филиппа Киркорова. 30-го числа музыкант встречает свой 54-й год. В числе первых поздравить именинника поспешил продюсер Иосиф Пригожин. Муж Валерии любит это делать буквально в первые минуты после наступления праздника.

В микроблоге Пригожин разместил фотоподборку совместных кадров с именинником и оригинально обратился к Киркорову.

«Самый неугомонный артист на свете, коллекционер хитов, премий, наград, званий и титулов, приключений, впечатлений, костюмов», — дал характеристику имениннику Пригожин.

Продюсер пожелал певцу здоровье, неиссякаемой творческой энергии и продолжать «хайповать». А также выразил нетерпение и готовность познакомиться с новым синглом, премьера которого вот-вот состоится.

Смотрите также

Тэги

день рожденияИосиф ПригожинКиркоров новостиКиркоров образНовости googleФилипп КиркоровФилипп Киркоров последние новости