«Самый неугомонный»: Пригожин оригинально поздравил Киркорова с днем рождения

Череда звездных дней рождения в апреле продолжается именинами Филиппа Киркорова. 30-го числа музыкант встречает свой 54-й год. В числе первых поздравить именинника поспешил продюсер Иосиф Пригожин. Муж Валерии любит это делать буквально в первые минуты после наступления праздника.
В микроблоге Пригожин разместил фотоподборку совместных кадров с именинником и оригинально обратился к Киркорову.
«Самый неугомонный артист на свете, коллекционер хитов, премий, наград, званий и титулов, приключений, впечатлений, костюмов», — дал характеристику имениннику Пригожин.
Продюсер пожелал певцу здоровье, неиссякаемой творческой энергии и продолжать «хайповать». А также выразил нетерпение и готовность познакомиться с новым синглом, премьера которого вот-вот состоится.