«Водичка кайф!»: Бородина в алом лифе-«ковидке» сверкнула выдающейся грудью в бассейне

Ксения Бородина решила устроить себе отпуск на майские праздники и отправилась в Арабские Эмираты. Вместе с детьми, мужем, пасынком и мамой знаменитая теледива уже наслаждается отдыхом в Дубае.

В первый день по прибытии девушка похвасталась роскошным номером в гостинице, из которого открывался впечатляющий вид на Персидский залив и «визитку» курорта Бурдж-эль-Араб — отель в виде паруса, стоящий на искусственном острове посреди моря. А позже звездное семейство отправилось к бассейну.

В воде Бородина не стала расставаться с телефоном и сняла себя на видео, которым поделилась с подписчиками микроблога.

«Ну что, можно плавать! Водичка — кайф!» — сообщила телеведущая.

Бородина для купания облачилась в бикини, состоящий из лифа-«ковидки» и плавок с высокой посадкой, которые стали дико популярными в прошлом сезоне. Пышные формы телеведущей едва поместились в кадр, но красотку это не смутило.

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