«До сих пор стоят!»: Галкин показал роскошный букет от Лободы для Пугачевой, которому уже две недели

Шоумен поразился свежести и красоте подарка, который продолжает «жить» больше полумесяца.

Роскошная корзина цветов невероятных размеров смогла удивить Максима Галкина дважды. Первый раз – когда подарок был доставлен в замок ко дню рождения Аллы Пугачевой. Шоумен не смог сдержать эмоций и снял на видео этот флористический шедевр, который затмил собой все другие букеты.

Снова оказаться под впечатлением от букета Галкину пришлось спустя две недели после дня рождения Примадонны. Выйдя во двор, где остались стоять красивые цветы, подаренные имениннице, Максим не смог пройти мимо подарка Лободы.

«А цветочки-то до сих пор стоят!, — поразился муж Примадонны. И восхищенно заметил: «Уже третья неделя пошла! Красота!».

Галкин снял на видео роскошный букет, на котором две недели времени совсем не отпечатались – он был по-прежнему свеж и прекрасен.

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