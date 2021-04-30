Звезда дома: Бузова в кожаном пиджаке оверсайз и коричневых легинсах вышла на улицы Петербурга

Певица встретилась с мамой на обеде, а затем прогулялась по родному городу.

35-летняя певица, телеведущая Ольга Бузова родом из Санкт-Петербурга. Девушка давно живет в Москве и навещает родной город не так часто, как хотела бы. Однако, каждый свой приезд на малую Родину она старается сделать незабываемым.

Накануне Бузова на «Сапсане» отправилась в Петербург. В первый же день своего пребывания дома Ольга поспешила встретиться с мамой. Она отправилась в ресторан с ней в кожаном пиджаке оверсайз, коричневых легинсах и белых массивных кроссовках.

Сначала Бузова сводила маму в ресторан, а после посиделок они отправились на небольшую прогулку по городу.

Девушка, кстати, остановилась в одной из гостиниц неподалеку от Исаакиевского собора, наслаждаясь прекрасным видом из окна. Как оказалось, в отеле красотка – всегда желанный гость, и встречают ее здесь лепестками роз, украсившими номер и спальню.

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