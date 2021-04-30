«Надеюсь, меня не украдут»: Клава Кока в костюме с лампасами и белой косухе запечатлелась в метро

Певица призналась, что не спускалась в подземку уже три года.

24-летняя певица Клава Кока – подопечная лейбла Black Star Inc. Девушка не так давно стала кумиром молодежи, а ее песни – хитами и номинантами многих музыкальных конкурсов и премий. Сейчас певица продолжает гастрольный тур по стране, который вынуждена была дважды прервать. Сначала болезнь, затем отпуск с родителями на Мальдивах, и вот исполнительница снова в строю.

Накануне Кока отправилась с концертом во Владивосток. Но добираться ей пришлось непривычным способом до аэропорта. Девушка запечатлелась на эскалаторе метро. А затем в самом вагоне. И это стало для нее целым событием, о котором она поспешила рассказать фанатам в микроблоге.

«Не была здесь года три, наверное. Но центр перекрыт, мне нужно ехать в аэропорт, Владивосток. Поэтому надеюсь, меня не украдут», — рассказала звезда.

Певица отправилась в поездку в черном костюме с лампасами, состоящем из укороченного лонгслива и джоггеров, а поверх накинула белую куртку-косуху. Кстати, в костюме она была на предпоказе комедии «Прабабушка легкого поведения».

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