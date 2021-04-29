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Элегантный черный: группа «Фабрика» в платьях из экокожи отметилась на закрытии ММКФ-2021

В Москве завершился 43-й международный кинофестиваль.

Элегантный черный: группа «Фабрика» в платьях из экокожи отметилась на закрытии ММКФ-2021
Группа "Фабрика". Фото: Global Look Press

Группа «Фабрика» вновь набирает популярность. Правда, от прежнего, первого состава там осталась только Ирина Тонева и песни. Девушки ведут активную светскую жизнь и стараются не пропускать важные мероприятия.

Группа "Фабрика"
Группа «Фабрика». Фото: teleprogramma.pro

Закрытие Московского международного кинофестиваля стало одним из них. На красной дорожке певицы были в черном. Длинные приталенные платья из экокожи с высокими разрезами до бедра и рукава-окорока сделали их выход по-настоящему эффектным.

Добавим, что кинофестиваль проходил с 22 по 29 апреля. В завершающий его день были названы победители в своих номинациях. Так, лучшим фильмом стала картина румынского режиссера «#засранка». Специальный приз жюри получил фильм «Кровопийцы» (Германия). Приз за лучшую женскую роль получила румынка Андрея Грэмоштяну («#засранка»), а за мужскую – иранец Сохейл Гханнадан («Сын»).

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