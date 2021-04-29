«Ну, выйди в тамбур»: некультурный пассажир поезда разозлил Леру Кудрявцеву

Телеведущая тут же написала об этом в Instagram.

Вечером 29 апреля популярная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала гневный пост в Instagram. По словам 49-летней звезды, она ехала в поезде (метро или пригородном — не уточнила) и разозлилась на одного из пассажиров, который заставил весь вагон слушать свой разговор с другом.

«Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону, — пишет раздраженная Кудрявцева. — Ну выйди в тамбур, напиши смс…»

Ведущая добавила, что пока она заканчивала это сообщение, виновник ее гнева, вроде бы, замолчал. Женщина спросила у своих подписчиков, все ли так же относятся к подобным ситуациям, или это только она такая неуравновешенная. Большинство поклонников теледивы ответило, что поддерживает ее. И среди них была коллега Кудрявцевой Лариса Гузеева.

«Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», — написала в комментариях ведущая «Давай поженимся!», и Лера с ней согласилась.

Напомним, ранее Кудрявцева заявляла, что ее настоящая жизнь сильно отличается о того, что демонстрируется в соцсетях.

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