Вдовец Валентины Легкоступовой узнал о романе бывшей жены с его другом

Юрий Фирсов стала одним из самых обсуждаемых персон после смерти супруги. Его обвиняют в мошенничестве, жестокости, а также приписывают романы с женщинами. Но теперь он узнал подробности личной жизни своей экс-жены, чему сильно удивился.

В 2020 году ушла из жизни Валентина Легкоступова. Она получила дома травму при странных обстоятельствах. Позже выяснилось, что за несколько дней до смерти ее госпитализировали с алкогольной интоксикацией, хотя друзья утверждают, что артистка не употребляла алкоголь. Из-за этого до сих пор не установлено, виноват ли в случившемся муж певицы Юрий Фирсов, который был с ней и позволял ей пить вино и шампанское.

Более того, за минувший год Фирсова обвиняли в мошенничестве, а также находили тех, с кем он якобы был жесток. Мужчине даже приписывали романы с женщинами. За яхцмена заступилась Дана Борисова, которая стала с ним дружить не так давно. Она снова пришла в студию передачи «Пусть говорят», где высказалась не только о нем, но и его бывшей жене. Ранее Юрий состоял с браке с избранницей по имени Наталья.

«Я хочу сказать, что Юра честный, хоть его и представили Синей Бородой, черным риелтором. Вот он хорохорится, а по большому счету у него тоже не все хорошо в жизни. Его очень много предают. Вы знали, что его друг, пластический хирург, живет с его бывшей женой Натальей? Это не закрытая информация. Вы живете с его супругой. Вы настраиваете дочь против него», — рассказала Дана.

Вдовец Легкоступовой не стал скрывать удивления. Он не был в курсе романа бывшей жены, но отметил, что не имеет ничего против.

«Я с Натальей расстался, когда полюбил Валентину. Поэтому претензий к Владимиру Плахотину отсутствуют полностью. Они приезжают друг к другу в гости», — пояснил Фирсов.

В студию пришел и тот самый пластический хирург Владимир Плахотин. Он стал отрицать, что у него роман с Натальей. При этом ведущий заметил, что мужчина покраснел. А вот Дана выразила уверенность, что у Юры еще сложится личная жизнь. Блондинка собирается в будущем погулять на его свадьбе.

Напомним, что ранее Борисова предположила, что в смерти Легкоступовой может быть виновата ее дочка Анэтт, которая могла поднять на нее руку. А Фирсов напомним, что хоть и позволял Легкоступовой пить, но не смог ее остановить, когда женщину довели собственные дети.

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