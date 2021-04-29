Все в белом: Подольская показала, как Пресняков позирует с шестимесячным сыном на руках

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Выпускница «Фабрики звезд» подарила ему сына Артемия. Мальчику уже пять лет, он ходит на танцы и любит супергероев. А в прошлом году артистка родила второго наследника Ивана. Теперь супруги вновь наслаждаются моментами, когда дома есть младенец. Примечательно, что певица быстро вернулась в форму после родов и почти не сидела в декретном отпуске.

А этой весной Подольская отправилась отдыхать с семьей на Мальдивы. Она не побоялась взять с собой шестимесячного малыша. По ее словам, Иван хорошо перенес перелет, а вот она совсем не спала. Но теперь артистка загорает, купается и каждый вечер устраивает променад до ресторана. С собой Наталья взяла много нарядов и даже каблуки. Она уже показывала платье цвета фуксии, юбку макси и шифоновый топ, а вот 29 апреля звезда выбрала монохромный лук.

Артистка облачилась в футболку и шорты черного цвета, дополнив их туникой с узорами. Украшали ее аутфит золотые сланцы. Она запечатлелась с Пресняковым, который держал на руках крохотного сына. Артемий тоже позировал с родителями. Все мальчики были одеты в белые футболки и шорты. Лишь младенец был в белых слипах.

«Не все идут в ресторан, но это не надолго», — заявила Подольская.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Владимир стал выглядеть моложе. «Такая стройняшечка», «Такие лапочки», «Как же вы хороши! Владимиру очень идет быть папой!», «Наталья, вы роскошная!», «Какая вы гармоничная семья и материнство вам к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

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