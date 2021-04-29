В белоснежной рубашке и без укладки: Пугачева накормила двойняшек скромным ужином

Максим Галкин снял на видео, как вся семья собралась вечером за столом. Оказалось, что у Лизы и Гарри уже есть свои предпочтения в еде.

Максим Галкин и Алла Пугачева недавно отметили 19 лет совместной жизни. Они не скрывают, что счастливы, несмотря на разницу в возрасте. Более того, пара растит двойняшек Лизу и Гарри. Малыши уже ходят в первый класс, но при этом всегда находят время на игры и увлечения. Примадонна учит их игре на фортепиано, а Галкин зачастую занимается с ними домашними делами. Недавно он сводил наследников в театр, где они увидели спектакль с Нонной Гришаевой.

А вот 29 апреля сначала Максим занялся земледелием. Он показал двойняшкам, как нужно садить и удобрять растения. При этом малыши были в одинаковых резиновых сапогах. А вот вечером вся семья собралась за столом. Алла Борисовна приготовила скромный ужин. Дети поели макароны и огурцы. На этот раз певица не стала делать одно из своих фирменных блюд — жаренные огурцы, а просто их порезала.

Галкин заснял, как Гарри сильно перчит свою порцию макарон.

«А ты любишь перченое?» — спросил он. «Да, посмотри, самый перченый», — похвастался мальчик. «Лиза, а ты?» — уточнил у нее папа. «А я обычное», — призналась девочка. «Да, у тебя натуральная еда», — заметил Галкин.

За столом сидела Пугачева. Она была слегка накрашена, но без укладки и шиньона. Певица облачилась в белоснежную рубашку. «Аллусечка, а ты какую любишь?» — спросил ее муж. «А я люблю орешки», — призналась артистка.

Трогательные кадры произвели впечатление на подписчиков Галкина. Многие восхитились не только семейной идиллией, но и тем, что у них ужины без изысков. «Максим пример всем папам и даже скажу многим мамам», «Такие милые», «У каждого свои предпочтения», «Макарошки и овощи — класс», «Детям много не надо», «Какая классная семья», «Алла молодеет на глазах», «Это чудесно», «Прекрасные дети», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: