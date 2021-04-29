Два чемпиона на льду: Рудковская в сарафане запечатлелась с Плющенко и Сихарулидзе на Мальдивах

Фигурист провел мастер-класс на курорте. Он повстречал там своего коллегу. Они провели вместе вечер, устроив семейные посиделки.

Яна Рудковская каждый год отмечает день знакомства с Евгением Плющенко. Продюсер признается, что очень счастлива с олимпийским чемпионом. Пара растит восьмилетнего сына Сашу, который уже пошел по стопам отца. Мальчик занимается фигурным катанием и уже приносит домой медали. А в прошлом году суррогатная мать выносила для супругов еще одного ребенка. Теперь они нянчат малыша Арсения и мечтает, что у них в будущем появится дочка.

Этой весной Яна улетела отдыхать на Мальдивы. Она ждала этого момента два года. Светская львица наслаждается жаркой погодой, а также любуется флорой и фауной. А вот Плющенко не расстается с коньками. 29 апреля он устроил мастер-класс для отдыхающих, выступив на льду прямо на острове. Компанию ему составил не только сын, но и Антон Сихуралидзе, который тоже отдыхает с семьей на курорте.

Рудковская по такому случаю облачилась в сарафан и сланцы. Она вышла на лед и позировала с супругом, сыном Антоном и его женой Викторией.

«Не на скользком мальдивском льду между 2 олимпийскими чемпионами — Евгением Плющенко и Антоном Сихарулидзе! Открыли сезон катания на Мальдивах! Количество звезд фигурного катания на один метр в квадрате зашкаливает», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились семьями спортсменов, которые устроили вечеринку и весь вечер общались. «Вот это компания», «О, Боже какие люди», «Какие все красивые», «Вот вы даете! На Мальдивах и коньки! Молодцы!», «Милая Дюймовочка среди сильных парней», «Яна, вы очень красивая просто слов нет», — прокомментировали пост подписчики.

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