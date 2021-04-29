«Эмоции зашкаливают!»: Игорь Николаев встретил уникальную кошку в зоопарке шейха в Дубае

Певец разнообразил свой отдых, отправившись в гости к Сеифу Белхасу. Ему довелось перетягивать канат с лигром. Он поделился эмоциями в соцсети.

Игорь Николаев является певцом и композитором. Он уже почти 11 лет счастлив в браке с третьей женой Юлией Проскуряковой. У пары подрастает пятилетняя дочка Вероника. Этой весной артист отправился отдыхать в Арабские Эмираты. Он с радостью рассказывает о том, как проводит время. Певец уже устроил конную прогулку для наследницы, а также покатался с супругой на яхте. Однако ему довелось побывать и в необычном месте.

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29 апреля Николаев рассказал, что посетил частный зоопарк шейха в Дубае. Он поделился видео, на котором запечатлено, как артист и еще двое мужчин перетягивают канат с полосатой большой кошкой, которая оказалась помесь тигра и льва. Животное находилось в огромном вольере с пальмами. Она сопротивлялась и в итоге стала победительницей в недетской игре с канатом. Игорь Юрьевич признался, что таких кошек не встречал.

«Эмоции зашкаливают! Ничего подобного раньше не испытывал! Перетягивали канат с самой сильной кошкой в мире (ЛИГР — гремучая смесь льва и тигра). Силища невероятная! Не то, что мы втроем, говорят, и вдесятером нереально с места сдвинуть! Спасибо шейху Сеифу Белхаса за любезный прием в своем частном зоопарке, и за прекрасную организацию!» — поделился он.

Поклонники удивились тому, что Николаев в гостях у шейха. Многие также оценили красочные кадры с лигром. «Какой сладкий — то! И тянет так старательно!», «Красава!!! Вот это силища!!!! Обожаю таких кошек!», «Нет слов!!! Очень круто!!!», «Вы счастливый человек», «В Дубае и не такое увидишь», «Как вам повезло», — прокомментировали пост подписчики.

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