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В позе лотоса: Седокова в алом бикини показала пышные формы

Певица уехала отдыхать в Калифорнию.

В позе лотоса: Седокова в алом бикини показала пышные формы
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Пока многие российские звезды наслаждаются отдыхом на Мальдивах, Анна Седокова отдыхает в Калифорнии. Певица активно делится кадрами из Лос-Анджелеса, порой, самыми откровенными.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

В своем микроблоге артистка опубликовала короткое видео, на котором запечатлелась в алом бикини в позе лотоса. Образ дополнила бейсболкой, чтобы спрятаться от ярких лучей солнца. Добавим, что в последнее время Анна активно работает над личным брендом одежды. Недавно в одном из столичных ТРЦ открылся ее магазин одежды.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в клипе «Привязана к тебе», который вышел прошлой осенью.

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