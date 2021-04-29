«Так еще лучше»: Ольга Бузова показала, как выглядит без макияжа и фильтров вместе с мамой

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится делать подарки и сюрпризы. Уже длительное время девушка живет в Москве, но она старается часто приезжать в родной Санкт-Петербург. Там телеведущая купила квартиру своей маме Ирине Александровне. В последнее время она много работает и гастролирует с концертами. Однако 29 апреля звезда отправилась в родной город. Она устроила сюрприз своей родительнице.

В соцсети Бузова показала, как встретила маму. Она преподнесла ей корзинку цветов. Девушка облачилась в лосины и топ цвета шоколада. Черный кожаный жакет и кроссовки дополнили ее лук. А Ирина Александровна отметилась в водолазке и брюках пудрового цвета, а также тренче оттенка карамели.

Телеведущая отвела маму пообедать в ресторан с видом на город. Примечательно, что Ольга была без макияжа, как и ее родительница. Они вместе запечатлелись за столом.

«Мама готовится фотографироваться. Красивая! Ой, ну все, звезда! Между прочим, пригласила маму на обед, а она не знала. Какие мы разные. Я люблю сюрпризы, а мама — не любит», — отметила девушка. «Ну когда тебе будет за 40», — шутливо заявила Ирина Александровна. «Выкрала мамулечку на обед! У нас щи и такой вид», — похвасталась Ольга.

К слову, она показала, как выглядит без макияжа и фильтров вместе с мамой по просьбе поклонников.

«Хотели без макияжа, фотошопа и фильтров? Так, мы еще лучше», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что так Бузова выглядит моложе. Многие также восхитились тем, как выглядит ее мама. «У мамы новая прическа», «Оля, у тебя такая молодая мама», «Наконец-то мама не подросток», «Две красотки», «Так точно лучше», «Вы тут настоящие. Классные», — прокомментировали пост подписчики.

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