За неуважение к королеве: принц Уильям разгневан на Меган Маркл

Герцог Кембриджский больше не может скрывать свои чувства.

Меган Маркл и принц Гарри дали откровенное интервью Опре Уинфри в начале марта. Во время почти двухчасовой беседы герцоги обвинили дворец в расизме, Меган рассказала о том, что Кейт заставляла ее плакать, а еще королевская семья опасалась того, что первенец пары появится на свет с темным цветом кожи.

MailOnline пишет, что принц Уильям злился на поведение Меган Маркл еще до скандального интервью. Тогда причиной было взаимодействие Меган и Кейт. А откровения в беседе с Опрой подлили масла в огонь.

«Сказать, что Кейт заставляла ее плакать – было за гранью», — пишет издание.

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Но больше всего Уильяма вывело из себя то, что некоторыми своими высказываниями Меган Маркл проявила неуважение к королеве.

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