«Она хочет быть американской женщиной?»: Инна Чурикова осудила Елену Проклову за признания

Актриса Инна Чурикова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro нелестно отозвалась о своей коллеге Елене Прокловой после ее признаний в программе Леры Кудрявцевой.

«Не в курсе, что происходило в жизни Елены Прокловой в 15 лет. Для меня то, что она сказала — это просто за гранью. Я бы подумала, что говорить людям, а о чем промолчать. Я ей советую быть умнее. На мой взгляд, о таких вещах, если они ее беспокоят, говорят в храме. Сходи, исповедуйся. В 67 лет вспомнила зачем-то».

Инна Чурикова

Как отметила Инна Чурикова, Олег Табаков — великая личность. «И сама Елена Проклова достойна уважения. Это очень некрасиво, как она поступила. У нас должны быть другие проблемы и боли, а не это вот все. Это безнравственно. Она снималась с ним в фильме. Ну зачем говорить сейчас? Сделала бы это раньше. Мы знаем Олега Табакова как достойнейшего актера. Он воспитал столько звезд. Создал театр. Он занимался всеми актерами МХАТа. Она хочет быть американской женщиной? Зачем она это сказала? Это великое желание быть на виду и звучать в устах у всех», — добавила Чурикова.

Напомним, что Елена Проклова рассказала о домогательствах известного актера в пятнадцатилетнем возрасте. Фамилию она не назвала, но все догадались, что речь идет об Олеге Табакове.

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