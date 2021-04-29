«Я была дико в него влюблена»: Кудрявцева раскрыла подробности отношений с Лазаревым

Вместе с известным музыкантом телеведущая была с 2008 по 2012 год.

Телеведущая Лера Кудрявцева в разговоре с Суреном Каграмановым в его шоу раскрыла подробности отношений с певцом Сергеем Лазаревым.

«Я была дико в него влюблена. Вот, чтобы поставить на этом точку. Я не знаю в нашем шоу-бизнесе романов по контракту. Может быть кто-то договаривается. У нас случайно так получилось. Мы с Серегой стали вместе тусоваться, гастролировать. Вместе вести какие-то передачи, а потом мы сами не заметили, как стали вместе. Мы были постоянно вдвоем. Я была правда влюблена. Красавчик, умничка. Не было договоренности пиариться, хотя многие об этом думают». Лера Кудрявцева

Как отметила Кудрявцева, у них до сих пор существуют фан-клубы по стране. «Сейчас быть нам вместе уже, конечно, невозможно. Он — моя родственная душа. Он не лучший мой друг, но очень большой товарищ. Он мне как братишка», — заявила Кудрявцева.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев были вместе с 2008 по 2012 год. Позже звезда вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который моложе ее на 16 лет. Сергей Лазарев по-прежнему холост.

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