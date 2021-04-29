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«Травмой не торгуют»: Рынска не сдержала эмоций, узнав про откровения Прокловой

Как отметила журналистка, данная актриса ей глубоко неприятна.

«Травмой не торгуют»: Рынска не сдержала эмоций, узнав про откровения Прокловой
Божена Рынска. Фото: Globallookpress.com

Журналистка Божена Рынска в Instagram нелестно отозвалась об актрисе Елене Прокловой, которая на днях в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказала о домогательствах известного актера и режиссера, когда ей было всего 15 лет.

Елена Проклова
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Рынска, она не хотела пиариться на этой теме, но подписчики просят ее высказаться. По ее словам, она вообще-то не Юрий Лоза, поэтому озвучивает свою позицию, когда схлынула первая волна хайпа.

«Абьюз — мерзость, его всегда надо озвучивать, только делать это бескорыстно. Травмой не торгуют. Сама героиня мне глубоко неприятна, но травля жертвы абьюза, даже неприятной и преследующей свои интересы, мне тоже отвратительна».

Божена Рынска

Напомним, что Проклова не стала называть фамилию человека, который ее нагло домогался. Однако всем стало ясно, что речь идет об актере и режиссера Олеге Табакове.

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