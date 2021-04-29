«Это тренд сезона»: Нетребко в черном смокинге и бежевых кюлотах прогулялась по Вене

Оперная дива Анна Нетребко после продолжительных весенних каникул в России вернулась домой в Вену. Здесь певица возобновила репетиции, но не перестала радовать поклонников своими модными нарядами, а также кулинарными рецептами.

Накануне Нетребко вышла прогуляться по столице Австрии. Дива облачилась в черный смокинг и бежевые брюки-лоты. Стилист Елена Бестави оценила аутфит звезды и дала свои модные рекомендации.

«Бежевые кюлоты и темный пиджак-смокинг — и то, и другое сегодня очень актуально. Если говорить о цвете, то бежевый — это тренд сезона, и это тот оттенок, который легко сочетается со всеми другими цветами. Мне нравится темный пиджак, он визуально делает фигуру стройнее, здесь он очень уместен. А не нравится сумка. Да, она трендовая, но слишком жесткая по форме, по своему виду для данного образа. Лучше бы смотрелась более мягкая форма, например, форма «ведро» или «шар», либо мешок», — посоветовала модный эксперт.

По словам Елены Бестави, подобные сумки будут лучше вписываться в образ, смягчать его, делать более интересным.

«И я бы, наверное, заменила серьги. Здесь интересно смотрелись бы кисти, они бы совпадали с украшением на шее», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.