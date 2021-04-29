«Уверена, в моей жизни будет свадьба»: родившая дочь Мерьем Узерли поделилась признанием о личном

Мерьем Узерли не так давно во второй раз побывала в России. Она не смогла пропустить московский кинофестиваль, где блистала на красной ковровой дорожке вместе с отечественными звездами. В одном из интервью актрису из турецкого сериала «Великолепный век» спросили о возможной свадьбе. Ранее в СМИ писали, что Узерли якобы планирует оформить союз с новым возлюбленным, но торжество пришлось перенести из-за пандемии.

Сама Мерьем эти слухи развеяла, дав понять, что пока о таком важном событии в ее жизни не может быть и речи. Однако актриса уточнила, что в обозримом будущем настанет тот день, когда она сыграет свадьбу.

«Насчет свадьбы — я ее не планировала и, соответственно, она никак бы не могла отмениться. Моя свадьба — это совсем не про карантин. Я жду того самого момента, который будет продиктован внутренним голосом. Я не хочу делать это только потому, что от меня этого кто-то ждет. Уверена, что в моей жизни будет свадьба с этим человеком, но пока что мы хотим сосредоточиться на семье и детях», — приводит Hello! слова Мерьем Узерли.

Напомним, что в новых отношениях Мерьем Узерли снова стала мамой. Своего возлюбленного, от которого она родила дочку Лили, актриса до сих пор тщательно скрывает от поклонников и прессы. У Мерьем также есть старшая дочка — семилетняя Лара.

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